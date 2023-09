A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárában rendezett jubileumi, 30. Nemzetközi Levéltári Napon adták a Balogh István-emlékérmeket, a Pro Archivo-emléklapokat, a Petőfi 200- és a Hetedíziglen-köszönőlapokat, majd kihirdették a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helytörténeti pályázat eredményét.

Voltak javasolt támakörök. A zsűri nem azt értékelt, hogy mennyire felel meg a pályamű a meghatározott feltételeknek, hanem díjazta az egyediséget is. Üde színfoltnak számított az, amit még nem dolgoztak fel eddig a kutatómunkával foglalkozók. Ezt a különlegességet hordozza magában a tudományosan alátámasztott közlésen túl Fehér Ildikónak, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium történelem tanárának helytörténeti pályázata, melyet második hellyel ismertek el.

– A pályázatom pontos címe ez: A Jándi Református Egyházközség története a korai időktől 1879-ig.

Azért ezt a települést választottam, mert ott nőttem fel. A festői szépségű Tisza-parti falu nyugodtan nevezhető a Bereg gyöngyszemének. Igaz, már több mint 30 éve elkerültem a szülőfalumból és a megyeszékhelyen élek, de nem felejtettem el, hogy honnan indultam – fejtegette Fehér Ildikó. Ezt a kijelentést nem csak a mostani pályázata támasztotta alá, hanem az előző évben írt pályamunkája is, amelyet a zsűri akkor harmadik helyezéssel díjazott. Ezer szállal kötődik Jándhoz.

– Köszönettel tartozok a települést képviselő személyeknek és minden Jándon élőnek, akik segítették és segítik a munkámat a tanítás mellett – mondta Fehér Ildikó, aki a közösségi oldalán üzent a község lakóinak és az onnan elszármazottaknak: „Kedves jándiak, egykor Jándon élők! Akárhol is élek, veletek vagyok és veletek is maradok! Ismét szívet melengető megtiszteltetésben, elismerésben volt részem: egykori iskolám pedagógusai tiszteltek meg személyes jelenlétükkel, hogy velem örüljenek. A helytörténeti pályázatom díjátadó rendezvényén személyes jelenlétükkel tették még szebbé ezt a napot. Egy ember életútját sok minden befolyásolhatja: családi kapcsolatok, szerelmek, győzelmek és kudarcok, tapasztalatok és tanulságok. Mindannyian átmegyünk ezen a folyamaton, ki így, ki úgy. Ebben nekem is volt és van részem, de nincs miért panaszkodnom. Élek, egészséges vagyok, van egy utam, ami erőt adó történetek útja. Szülőfalumhoz, Jándhoz mélyen kötődök. Egyszerű emberként élem az életemet. Egyszerű és jó ember akarok maradni. Mindenhol...”