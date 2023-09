Különleges koncertnek lesz az egyik főszereplője a hétvégén a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar. Az idén nyolcadik alkalommal rendezik meg ugyanis MVM Zenergia címmel azt az egyedülálló hangversenyt, amelyen a műfaji sokszínűség mellett találkozik egymással a zene, a vizuális élmény és a jótékonyság.

Összművészeti rendezvény

A nem mindennapi programot Budapesten, a Művészetek Palotájában rendezik meg szeptember 2-án 18.30-tól. A koncert érdekessége, hogy három városban – Békéscsabán, Győrben és Szekszárdon – óriási kivetítőn is megtekinthető.

– Évek óta megszervezik az MVM Zenergia című összeállítást, mi most kaptunk először meghívást rá – mondta el szerkesztőségünk érdeklődésére Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, a Cantemus Vegyeskar művészeti vezetője.

– Tulajdonképpen jótékonysággal egybekötött összművészeti rendezvényről van szó, amelyben keverednek egymással a műfajok azzal a céllal, hogy a szélesebb közönség is elfogadhassa, illetve befogadhassa a nehezebb, komolyabb alkotásokat. Ebben majd segít az a vizuális élmény is, ami fontos része lesz a koncertnek, hiszen ráerősít a zenei élményre.

Átiratok sokasága

– A négy évszak jegyében szinte semmi sem szólal meg eredetiben, Vivaldi zeneművének minden évszakához újabb és újabb művek kapcsolódnak, számos átirattal találkozhatnak az érdeklődők. Beethoven Örömódája is felcsendül Joyful, joyful címmel, de sokkal könnyedebb, lazább feldolgozásban. Ennek előadásában közreműködik majd a vegyes kar is.

– A koncerten egyébként a Cantemus mellett szerepel Balázs János Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, a Bagossy Brothers Company, Tóth Vera, Vecsei H. Miklós, az Anima Musicae Kamarazenekar és Sárközy Lajos. Balázs János három Petőfi Sándor-verset is megzenésített, amiket Tóth Vera fog énekelni, a vegyes kar tagjai pedig vokáloznak közben.

Az MVM Zenergia című koncertnek van még egy másik nyíregyházi vonatkozása is: a zenei hangzásért a városból elszármazott Szentpáli Roland tubaművész felel.

A közönség szavaz majd

A Cantemus Vegyeskar kedd reggel a fővárosba utazott egy próbára. Pénteken még ismét próbálnak a fellépők, szombat este pedig kezdődik a koncert, amelyre online jegyet is lehet vásárolni, vagyis otthon is hallgatható a műsor. A szervezők a koncert bevételét felajánlják egy gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, de hogy melyiknek, arról a közönség szavaz.