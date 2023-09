Egy kis túlzással úgyis fogalmazhatnánk, hogy a héten többet van Budapesten a Cantemus Vegyeskar, mint otthon.

Hétfő este ugyanis a Zeneakadémián a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekarának hangversenyén szerepelt a nyíregyházi művészeti együttes. A központi zenekar megalakulásának hatvanadik évfordulójára írt egy kantátát Szentpáli Roland: A magyarokhoz címmel, s ennek a szerzeménynek a díszbemutatóján énekelt a vegyes kar, amelynek művészeti vezetője Szabó Soma Liszt-díjas karnagy.

Szeptember 27-én 19.30 órától szintén Budapesten vár fellépés a Cantemus Vegyeskarra, mégpedig a Művészetek Palotájában a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az Európai Hidak Fesztivál Budapestet az örök várossal, Rómával köti össze, és ahogy ezen a fesztiválon szokás, a műsorban a két helyszínt, a két kultúrát képviselő alkotók és előadók adnak találkát egymásnak. A koncerten szerepel a nyíregyházi énekkar mellett a Római Santa Cecilia Akadémia Zenekara is. A hangversenyen a következő művek hangzanak el: Respighi: Római triptichon (Róma kútjai, Róma fenyői, Római ünnepek), Liszt: O Roma nobilis, Liszt: Dall'alma Roma. A két Liszt-szerzemény nem véletlenül került be a programba: a mélyen vallásos Liszt Ferenc (1811-1886) spirituálisan kötődött Rómához, ahol rendszeresen hosszú időszakokat töltött. Az örök város iránt érzett szeretetéről árulkodik a koncerten megszólaló két kórusműve is. Vezényel: Fischer Iván.