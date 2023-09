Orr Lajos készítette gránitkőből a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művészek hatvan évvel ezelőtti találkozásának jubileumára azt az emléktáblát, amit Balatongyörökön helyeztek el. Koncz Zsuzsa, és Bródy János 1963 nyarán futottak össze először a györöki mólón véletlenül, amiből aztán több évtizedes barátság és munkakapcsolat alakult ki.

Üstökösök találkozása

Az üneplő tömeg tapssal és énekkel várta a művészeket, akik együtt sétáltak el újra az emlékezetes helyszínre. Visszaemlékeztek a meghatározó estre, amikor is a fiatal, de a tévéből már ismert Koncz Zsuzsát arra kérlelték, hogy énekeljen. Azonban zenei kíséret nélkül nem nagyon akart kötélnek állni, ezért Bródy János elszaladt a gitárjáért.

– Este a parton kimentünk a mólóra, vittem a gitárom, és ahogy lassan beesteledett, s feltűntek az első csillagok az égen, ezen a helyen kísértem Koncz Zsuzsát – nyilatkozta meghatódottan a Keszthelyi Televíziónak a számtalan díjjal jutalmazott zeneszerző, énekes, szövegíró.

Az első fellépésükről Koncz Zsuzsa is kissé elérzékenyülten beszélt. – Nagyon szívesen és örömmel jöttünk, mert végül is egy életre szóló találkozás volt, amit akkor senki sem gondolt volna, se ő, se én, se a barátaink, akik itt voltak velünk.

Orr Lajos az egyik művével

Forrás: wikipédia

Számtalan helyi alkotás

Az eseményen a szobrászművész, Orr Lajos, valamint a kőfaragó, Deák Péter is megjelent. A györöki mólón elhelyezett kerek gránitkövön a két művész neve és az évszám szerepel. A táblán látható két csillag azt jelképezi, hogy a két művész üstökösként tűnt fel a magyar zenei élet egén. Orr Lajos, aki a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola tanára és tagozatvezetője is volt, számos alkotása ma is látható Nyíregyházán és a vármegyében is: Kodály Zoltán mellszobra a Kodály Zoltán Általános Iskolában, Garabonciás a Művészeti Szakközépiskolában, Zsolnay Vilmos-emléktábla a Kossuth Lajos Gimnáziumban, Bolygóképek kőmozaik a Kossuth téren, 1848-as huszáremlékmű Újfehértó, Nyíregyházán a Geduly Henrik és Túróczy Zoltán domborművek, Nepomuki Szent János-szobor, a bronz Zsiráfok a Nyíregyházi Állatparkban, a Millenniumi Emlékmű Tuzséron, vagy az Anya gyermekével mészkő szobor Nyírtéten.