Megkezdődött az új tanév, s beindulnak a különböző foglalkozások is. A Kamasz Terasz is megtelik diákköltőkkel és ifjú írókkal, az nyári szünet utáni első találkozónak a hagyományokhoz híven a megyei könyvtár ad otthont szeptember 20-án, szerdán 16.30-tól. A foglalkozást továbbra is Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író vezetik, akik segítenek eligazodni az írás útvesztőiben.