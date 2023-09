A Nemzeti Lovas Színház Magyarországon és a világon is egyedüli színházi műfajt képvisel: színészei egyedülálló módon, lóháton jelenítik meg a leghíresebb világirodalmi alakokat, a legnevesebb történelmi személyiségeket. Akrobatikai elemekkel, magas szintű feladatokkal tarkított előadásaik nehézségét és egyben csodáját is az adja, hogy a színészek maguk ülnek a lovak hátán, nem dolgoznak kaszkadőrökkel.

Két nap, két előadás

A Timpex Aréna tulajdonosai jóvoltából évek óta visszatérő vendégei a fesztiválnak, bemutatóik pedig annyira népszerűek, hogy két előadást is tartanak. Ma este héttől a Rómeó és Júlia koncertváltozatával várják az érdeklődőket a Timpex Arénába (Fedeles Lovarda). A Shakespeare színműve alapján készült darab története mindenki számára ismerős. A Nemzeti Lovas Színház koncertváltozatában Rómeó és Júlia is lóháton érkezik, és az érzelmi hullámvasút – gyűlölet, szerelem, félreértés, esküvő, halál, szabadság – végén példát mutatnak hitből és emberségből.

Szombaton, szintén héttől a Herkulest mutatják be: a családi mesemusical nemcsak a gyermekeket szólítja meg, hanem az egész családnak remek szórakozást nyújt pazar látványvilágával, sok-sok kalandjával. Félisteni alakja mellett a főhős emberi mivoltát is példázza a mese, mely mesél szerelemről, családról, önmagunk megismeréséről, elfogadásáról – sok-sok humorral fűszerezve.