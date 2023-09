Aki jó pár évvel ezelőtt látta a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Arany János-buszát, ami 2017 nyarán indult el egy éves országjárásra, biztosan örült a hírnek, hogy a PIM új, Petőfi Sándornak emléket állító mozgókiállítása Nyíregyházára érkezik. Az „aranyos” tárlat tele volt ötlettel, kreativitással: aki megnézte, egyrészt feleleveníthette a tudását Arany Jánosról, másrészt valószínűleg otthon elővett egy verseskötetet, hogy a buszban látott és hallott sorokat újraolvassa. Én ezekkel a régi, kedves élményekkel léptem be a Zrínyi Ilona Gimnázium előtt parkoló járműbe hétfő délután, és azonnal visszaköszönt az Arany-busz hangulata.

Elrejtett képek, szövegek

Az első vers, ami szembejön a látogatóval, az Egy estém otthon: a fából készült, forgatható elemek egy-egy versszakot adnak ki, a fülhallgatót felvéve pedig magát Petőfi Sándort – Patkós Márton kelti életre a költőt – halljuk. Mesél az életéről, arról, éppen hol jár, kivel találkozik, hogyan tölti mindennapjait. Nem véletlen, hogy az Úti jegyzetek sorai szólalnak meg, a járműben berendezett kiállítás ugyanis a haladás, a sebesség, az utazás oldaláról mutatja be az életmű legfontosabb költeményeit. Petőfi szinte folyamatosan úton volt, de hála az Úti leveleknek, s Úti jegyzeteknek, szinte minden lépéséről tudunk. A tárlaton az utazásain keresztül idézi fel múltjának egyes állomásait és ezek tükrében fejtegeti jövőjének titkát is, és mivel a busz több pontján is hallhatjuk az úti beszámolókat, olyan, mintha ő maga kísérne bennünket.

A faparavánokon verseket olvashatunk, de beléjük is láthatunk, hogy észrevegyünk elrejtett fotókat, hanganyagokat, szövegeket – így válunk mi, látogatók is egy kicsit kutatóvá, majd bennfentessé. Külön részt kap a Nemzeti dal – a költeményt eredeti kézírással is láthatjuk –, a kapcsolata Arany Jánossal, a legtöbb információt pedig egy érdekes kérdés-felelet adja meg. Olyan felvetéseket rejt a busz, amelyek mindannyiunk életében megjelennek előbb vagy utóbb.

Fotó: Dodó Ferenc

– Tértél már le kitaposott ösvényről? – hangzik az egyik, mire a falban fellelhető válasz: „Örömmel mentem oda, mert a pálya várt rám, melyért élek, melyért lélekzem...” – így a válasz. Arra a kérdésre pedig, hogy kivel utazna végig egy egész életet, a költő azt feleli: „George Sand esze s Shakespeare Júliájának szíve egyesült az én Juliskámban, úgy biz, ecsém”.

Trükkös kvíz a végén

A busz utolsó sorában interaktív térkép várja a látogatót. Megnézhetjük, mikor hol járt Petőfi, az idővonal pedig 1849. július 31-én Fehéregyházán ér véget – itt látták utoljára a költőt, akinek emlékházait, iskoláit is láthatjuk. Hogy a tárlat végén nekiveselkedjünk annak a kvíznek, amiről naívan azt gondoltam, hogy egykori magyar szakosként nem lephet meg. Nos, meglepett. Sőt! Elárulni sem merem, hány hibát vétettem, a gép mindenesetre azzal biztatott, hogy ne csüggedjek, lesz majd jobb is...

Fotó: Dodó Ferenc

Tudják, milyen nyelven beszélt Petőfi Bem Józseffel? Vagy hogy élete során mennyit utazott? És azt, hogy miért van szobra Koppenhágában Szendrey Júliának? Nos, elárulom: Bem apóval franciául társalogtak, a kilométerek száma 6027, a dán fővárosban pedig azért emlékeznek szívesen a költő feleségére, mert ő fordította először magyarra Andersen meséit.

Szóval, a Petőfi-busz nem okozott csalódást, várjuk a következő évfordulót.