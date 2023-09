A rendezvény mazsorettek, fúvósok és a néptáncosok felvonulásával kezdődött, s mi is örömmel vonultunk fel. Köszöntőkkel és Stefan Gnandt festő nagyon szép képeinek tárlatával folytatódott a fesztivál. A kiállítás megtekintése után kulturális műsorok következtek. Egyesületünk Margaréta tánccsoportja szatmári néptáncot mutatott be, az Öregfiúk Dalárdája pedig szatmári nótacsokorral kedveskedett a fesztivál résztvevőinek. A Pócspetri Pengetős Citera Zenekar is fergeteges műsorral kápráztatta el a közönséget. A sváb találkozón nagyon finom strudlival vendégeltek meg bennünket, és este utcabállal zárták a rendezvényt. Egy nagyon jól szervezett rendezvénynek voltunk részesei.

Májer Józsefné