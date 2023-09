Móricz Zsigmond Színház

Szeptember 9., szombat

19 óra: Delila (bemutató bérlet/bemutató extra bérlet) – nagyszínpad

Fordulatos, külföldön is nagy sikerrel játszott vígjáték, amelynek írója Molnár Ferenc, a rendezője pedig Mohácsi János, aki ebben az előadásban is az élet keserédes voltát mutatja be.

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

Szeptember 9-10.

15.20: Ricsi a gólya és az elveszett kincs rejtélye (6) – belga–német–norvég családi animációs film

17 óra: Fényes jövő (12) – olasz romantikus vígjáték

18.45: A Védelmező 3. (18) – amerikai akciófilm, thriller