A Magyarázat mindenre című film, Reisz Gábor alkotása nyerte a legjobb film díját a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok nevű szekciójában. A Magyarázat mindenre egy 18 éves fiú botrányba torkolló érettségi vizsgájának történetén keresztül fest reális képet egy kettészakadt országról. A Kelet-Magyarországot napi rendszerességgel tudósította a helyszínről évek óta Váró Kata Anna. Amióta hazatért Velencéből, az élmények hatása alatt van.

Váró Kata Anna

Forrás: magánarchívum

– Velencébe egy évvel korábban kezdtem járni, mint Cannes-ba, de itt volt pár év kihagyásom, így összességében kevesebbet voltam ott, pedig ez a kedvenc fesztiválom – kezdte reagálását érdeklődésünkre Váró Kata Anna. – Velence korábban indult, Cannes csillogóbb, bár a sztárokban azért itt sincs hiány, még ha idén a hollywoodi forgatókönyvírók és színészcéh (SAG-AFTRA) által hirdetett sztrájk miatt kevesebben voltak. Jelentős különbség, hogy míg Cannes továbbra sem engedi be a streaming szolgáltatókat a velencei program tetemes részét az általuk készített filmek adják, ilyen szempontból a két fesztivál jól kiegészíti egymást. A tenger minkét helyen csodás, de valahogy a Lido fesztivál tere, a vetítőtermei, a sajtószobája nekem jobban tetszik, sokkal jobban szeretem ezt a fesztivált. Cannes-ban a filmek nagyon jók, bár színvonalban Velence sem marad el tőle, de minden más tekintetben nekem Velence a kedvencem. Az már csak személyes megfontolás, hogy Cannes az egyetemi félév végére esik, amikor sokkal fáradtabb vagyok, Velence a nyár végén van, így hoz egy kis vidámságot a nyárvégi melankóliába, és feltölt a félévkezdés előtt.

Váró Kata Anna számára különleges érzés volt átélni a szenzációs magyar sikert.

– Mindig nagy öröm magyar filmnek tapsolni idegenben. A film díszbemutatóján voltam, már ott látszott, hogy vevő rá a közönség. Több ezer filmből válogat a fesztivál, már bekerülni is nagy dolog egy-egy ilyen átlag 18-22 filmet felsorakoztató versenyszekcióba. Reisz Gábor diadala azért is óriási boldogság, mert Velencében ritkábban fordulnak meg hazai alkotások, az Orizzonti szekcióban még nem volt magyar film versenyben, a Magyarázat mindenre pedig nem csak bekerült, de meg is nyerte a szekció fődíját, arra valóban nincs jobb szó, minthogy szenzációs. Reisz köszönőbeszédét látva kipottyantak a könnyeim. Nagyon örülök a sikerének.

– Nekem nagyon tetszett a Szegény párák Jorgos Lanthimos rendezésében az ezüst oroszlánnal kitüntetett japán film, Ryūsuke Hamaguchi Aku wa sonzai shinai / Evil Does Not Exist, Mattero Garrone Io Capitano című filmje vagy Pablo Larraín El Conde című alkotása, melyekről azt gondolom, nem véletlenül voltak a díjazottak között. Tetszett David Fincher The Killer című filmje, Luc Besson A kutyák ura című alkotása vagy a fesztivál végének egyik kellemes meglepetése Malgorzata Szumowska és Michal Englert Kobieta Z… / Woman of című alkotása.

Váró Kata Anna a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy milyen Velence szeptember elején?

– Mindig van egy-két esős viharos nap, ami korábban inkább a fesztivál végére esett, emlékszem évekig ez könnyítette a búcsút Velencétől. Most viszont érkezéskor volt hűvös, esős, barátságtalan idő, utána viszont, jóformán mire elkezdődött a fesztivál, újra kisütött a nap és nyárvégi kánikulában élvezhettük a fesztivált.

– Velencében az Excelsior hotelnek köszönhetően (ahol többen meg is szállnak és ahol az interjúk nagy részét csinálják) jártában-keltében nagyon sok hírességet lát az ember a fesztivál alatt, de én se fotóért, se beszélgetni nem szoktam tolakodni, bár 20 éves filmfesztivál tudósító pályafutásom alatt sok híres emberrel volt alkalmam találkozni és beszélgetni.

Váró Kata Anna jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének az oktatója, óraadóként tanít a Debreceni Egyetemen is. Az egyetemi teendők mellett filmklubokat tart és közönségtalálkozókat vezet.