Bár ide születtem, ebbe a sokak által „lesajnált” Sz.-Sz.-B. megyébe, annak is a szatmári részére, s mégis mindig tudnak az itt élők meglepetést szerezni, s nemcsak nekem, de az országnak s a világnak is.

A szóbeszéd az olyan, hogy állandóan úton van, járja a vidékeket, a helységeket, még a városokba is bekukkant olykor, viszi a jó és rossz híreket egyaránt.

Szívmelengető látvány

Most szerencsém volt, mert jó hírt hozott a „keleti szél”, egy kisközségről, Zsarolyánról, mely Fehérgyarmat „hónaljába simul bele”, mintha oda teremtették volna, és már ott állna időtlen idők óta.

Talán így van, talán nem, de kinézetre szívmelengető látvány fogadott bennünket, és egy barátságos polgármester, Bessenyei Béla és a kedves felesége, Ibolya asszony. Ő – mint a későbbiekben kiderült – mindenben partnere a népműveléssel is megáldott sokoldalú férje-urának, és szenvedélyes párna- (díszpárna-) gyűjtő is, amelyet a helyi imaházban csodálhattunk meg, közel 150 darabot egy tucat falvédő társaságában.

Érdemes összegyűjteni

– Édesanyám hagyatékából – mivel ő sokat hímzett – örököltem, s ez arra motivált, hogy érdemes lenne az egész faluban összeszedni (gyűjteni) anyáink és nagyanyáink e remekműveit egy leendő múzeum számára – kezdte a bemutatást. – Kezdeményezésem nyitott fülekre talált, szeretettel és örömmel fogadták a felvetést a falubeliek, és lázas gyűjtésbe kezdtek. Ma már látható a közös munkánk eredménye is, tekintsétek meg nyugodtan! Még a férjem, Béla művészi munkája is megtalálható köztük, amit az édesanyjának varrt egykoron. Bár ő nem szeret dicsekedni vele, no de én megteszem helyette is… Viszont van egy családi büszkeségünk, egy orvos fiunk is!

Keze nyomát dicséri

Természetesen szó esett más dolgokról is, mint kiderült, a polgármester anno meghirdette a faluban, hogy ellátás fejében, közösségi munkában a falusiak segítsenek tetőt fedni. Körülbelül száz ember gyűlt össze, barátságból, emberségből. S az említett tető szebb lett, mint újkorában, és erősebb is, hiszen a zsarolyáni közösség ereje feszül benne!

Egy kis faluban jártunk, ahol az emberség „keze nyomát” csodálhattuk meg, és egy agilis polgármester és szeretett párja munkájának, illetve községének hírét tovább öregbíthetjük! Azzal váltunk el, „hogy ide még visszatérünk”!

- E. Nagy István -