A Lengyelország délkeleti részén fekvő Rzeszów Nyíregyháza testvérvárosa. A lengyel településen járt a Jósa András Múzeum delegációja dr. Rémiás Tibor igazgató vezetésével. Szívélyes vendéglátójuk a testvérmúzeum készséges stábja volt. A baráti kapcsolatok ápolásáról is szóló portya szakmai hozadékáról beszélt aktuális podcastvendégünk.

– A látogatásunk apropóját az szolgáltatta, hogy 2017-től kiváló a kapcsolatunk a rzeszówi múzeummal, viszont a pandémia közbeszólt, így az intenzívnek induló tárlatcsere és közös pályázat a múlté lett, és elérkezettnek láttuk az időt a frissítésre, az új köntös szabására – fejtegette dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

A múzeum belseje

Forrás: Fotók: erzeszow.pl

A múzeum külseje

Forrás: Fotók: erzeszow.pl



A rzeszówi és a nyíregyházi múzeumban is közel hatvanan dolgoznak, és közös bennük az is, hogy egyaránt nagyon gazdag műtárgyállománnyal rendelkeznek.

– Bogdan Kaczmar múzeumigazgató kollégám rendkívül vendégszerető, szinte a tenyerükön hordoztak bennünket a lengyel barátaink. Megmásztuk a turisztikailag frekventált Bieszczady hegyet, felkerestünk egy bölényrezervátumot és jártunk Bem József szülővárosában, Tarnówban is. Ott készült el 1897-ben az az erdélyi csatakörkép, amelyet anno Budapesten is bemutattak. Mivel a korabeli magyar kormány nem tudta kifizetni a tiszteletdíjat a festőknek, a 42 részes jelenet több része eljutott a világ különböző részeibe magánkereskedőkhöz. Összesen 15 maradt a tarnowi múzeumban, aztán 1977 után elkezdték felkutatni, hogy kikhez kerültek a festmények. Személyesen is meggyőződhettünk róla, hogy milyen szépen megmunkáltak ezek, és megeyeztünk, hogy jó baráti kapcsolat reményében a felújítanó múzeumunk átadására elhoznának ideiglenesen egy gyönyörű szép huszárjelenetet.