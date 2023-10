Több vármegye törvényszékének elnöke, tisztségviselők, a társhatóságok képviselői tisztelegtek dr. Terényi Antal, a Fehérgyarmati Járásbíróság egykori elnöke előtt, akinek a meghurcolás és kegyvesztettség jutott osztályrészül, mert aktívan részt vett az 1956-os forradalom fehérgyarmati eseményeiben. Az elnök mindvégig hitt az igazság győzelmében, s péntektől immár emléktábla őrzi az emlékét a Fehérgyarmati Járásbíróság falán.

A rendezvényen dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke elmondta, az országos Bírósági Hivatal meghirdette a Ráth György Történelem és Hagyományápolás című pályázatot, melynek keretén belül dr. Terényi Antal egykori járásbírósági elnök tiszteletére emléktáblát helyeztek el.

Derékba tört karrier

– Dr. Kahler Frigyes Széchenyi-díjas jogtörténész készített tanulmányt dr. Terényi Antalról, és az ő forradalomban betöltött szerepéről. A személyisége és áldozathozatala méltó arra, hogy emlékét megőrizzük az utókor számára. A Fehérgyarmati Járásbíróság elnökeként 1951-től dolgozott, majd aktívan részt vett a forradalom eseményeiben. Hitet tett a többpárti demokrácia mellett, ám a forradalom leverését követő megtorlást ő sem kerülhette el: 1957-ben elmozdították posztjáról, majd Derecskére helyezték át beosztott bíróként. Az igazi csapás azonban csak ekkor jött, hiszen még az áthelyezés hónapjában őrizetbe vették, és börtönbüntetésre ítélték.

Bár később az 1960-as részleges közkegyelem miatt kiszabadult, hivatását nem gyakorolhatta, pályamunkásként dolgozott – mutatta be a néhai elnök életét dr. Vadász Mihály.

A megemlékezésen jelen volt dr. Hollóné Terényi Tünde, dr. Terényi Antal leánya, bár Fehérgyarmat szülötte, kétéves kora óta nem járt a városban.

– Érthető okokból a szüleim soha nem hoztak ide vissza engem és a testvéreimet, most viszont alig találok szavakat. Köszönöm mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve dolgozták fel a forradalom eseményeit és édesapám szerepét abban. A családomban nem emlegettük a múltat, ám ha mégis szóba került, édesapám nem volt dühös, és soha nem vádolt senkit. Hitt abban, hogy egyszer eljön az igazság pillanata, ami most valóban eljött – osztotta meg családja történetét dr. Hollóné Terényi Tünde, akitől azt is megtudtuk, miután édesapját bebörtönözték, a család egzisztenciája egyik pillanatról a másikra semmivé lett.

Szétzúzták az álmaikat

– Édesanyám lett a család fenntartója, ráadásul úgy, hogy nem akartak neki munkát adni, csak abban az esetben, ha édesapámat elhagyja. Erre nem került sor, de a történtek nem múltak el nyomtalanul: édesanyám pánikbeteg lett, és nagyon korán meghalt. A nővérem álmait is derékba törték. Csak az apácákhoz vették fel középiskolába és hiába volt kiváló tanuló, teljesítette a felvételi ponthatárt, édesapám múltjára hivatkozva nem lehetett belőle orvos. A szüleim és testvéreim már meghaltak, én azonban itt vagyok, és köszönöm, hogy ilyen sok emberrel együtt emlékezhetek rájuk – tette hozzá.