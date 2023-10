Krúdy Gyula író, újságíró, a magyar modern próza kiemelkedő alakja Nyíregyházán született 1878. október 21-én. Születésének évfordulója alkalmából ma több megemlékezést is rendeznek a szülővárosban. Ennek keretében elhelyezték a tisztelet virágait az író szülőházánál is.

A megemlékezés további részleteiről nemsokára beszámolunk bővebben is portálunkon.