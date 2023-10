Újabb könyvbemutatót tartott a napokban Tuzséron a Tuzsér Községért Közalapítvány, a Lónyay 200 Emlékév keretében megjelentetett kiadvány címe: Örökségünk: A Lónyayak eltűnt és felfedezett világa.

Fotók és dokumentumok

– Bár az emlékév a 2022-es évre vonatkozott, vagyis hivatalosan már véget ért, de az utómunkálatok eléggé elhúzódtak. Ez végül is jó hír a számunkra, mert azt jelenti, hogy nem dolgoztunk hiába. Az emlékév során megrendezett emlékülések, konferenciák előadóival megegyeztünk abban, az előadásuk tartalmát nyomtatásban is megjelentetjük. Elkészült a kiadvány, amelyben 48 tanulmány kapott helyet 720 oldalon, és nagyon sok olyan korabeli fotó és dokumentum is került a könyvbe, amelyeket közintézmények, közgyűjtemények, leszármazottak bocsátottak a rendelkezésünkre, s azokból több forrást bizony most publikáltunk először – mondta el érdeklődésünkre Klicsu Ferenc, a közalapítvány elnöke.

– Azt nem jelenthetjük ki, hogy ez a könyv az emlékév összefoglalója, hiszen a 2022-es év ettől a könyvtől sokkal színesebb és többrétegűbb volt. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elhangzott tanulmányokból egy átfogó, sokkal szélesebb képet kaptunk egyrészt gróf Lónyay Menyhért életéről, munkásságáról és koráról, másrészt a családtagok több évszázadon át végzett tevékenységéről.

Oláh Zsanett megtekintette a kastélyt is

Fotó: / Forrás: Fotók: Lónyay 200 Emlékév

Tárgyalások, egyeztetések

– Dr. Cieger Andrással mutattam be ezt a könyvet, mert ketten vagyunk a szerkesztői. Részt vett a rendezvényen Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is, akivel – az alkalmat megragadva – a kastély hasznosításáról is egyeztettünk. Számos tervünk van, de azokat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha az üzemeltetési jog a településé, pontosabban az önkormányzaté lenne.

– Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az a tudásanyag, az a szellemi örökség, amit sikerült feltárnunk az elmúlt két évben, méltó helyen lenne a kastélyban kialakítandó Lónyay Örökség Központban.

– Az igazgató asszony most volt Tuzséron először, most szembesült azzal, hogy milyen anyagi vonzatai vannak a kastély felújításának, illetve annak, ha szeretnénk az épületet a szélesebb közönség előtt megnyitni. Ezzel kapcsolatban a vármegye és a település vezetősége tárgyalt már Lázár János építési és közlekedési miniszterrel is. Senki nem zárkózik el az önkormányzati működtetés elől, de több feltételnek is meg kell felelni, ezzel kapcsolatban tartanak a további tárgyalások és egyeztetések – magyarázta Klicsu Ferenc, aki szólt a közeljövő terveiről is.

– Szeretnénk a vármegye több településén is bemutatni ezt a most megjelent könyvet. Mivel a vármegyei önkormányzat mellett a Miniszterelnökségtől is kaptunk támogatást a könyvre, illetve az emlékévre, tervezünk Budapesten is egy könyvbemutatót a közeljövőben.

Egész alakos szobor a grófról

– A tuzséri önkormányzat is fontosnak tartja a Lónyay-örökség ápolását, már készül Lónyay Menyhért egész alakos szobra. Az önkormányzat a kastély mellett egy parkot szeretne kialakítani, s ott kap majd helyet a Borbás Márton szobrászművész által elkészített szobor. Úgy gondolom, ennek a szobornak az avatása méltó lezárása lesz a hosszúra nyúlt emlékévnek, azonban a munka nem ér véget, hiszen tervezzük a Lónyay Társaság megalakítását is, hogy folytathassuk az elkezdett kutatómunkát, ezért is lenne fontos a már említett Lónyay Örökség Központ létrehozása a kastélyban.