A vendégeket Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd elmondta gondolatait dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

– A tárlat címe: „A haza minden előtt”. Azt gondolom, hogy a mai napon az aradi vértanúkra emlékezve Kölcsey szavai még többet jelentenek a számunkra. Azt a hazaszeretetet, hazafiságot, szabadság utáni vágyat, amiért ők az életüket adták. Október 6. nemzeti gyásznap, de talán ennél több is. Ahogy az aradi vértanúkra emlékező egyik versben olvashatjuk, „A nép, amely gyászol és ünnepel.” Gyásznap, de ott van mögötte a büszkeség, ott vannak azok az erények is, amelyek jellemezték a 13 honvéd tábornokot, akiket ezen a napon végeztek ki. Nagyon fontos, hogy ez ne csak a történelemkönyvekben szerepeljen, adjuk át a fiataloknak a múltunkat, azokat az értékeket, amiknek ma is vezérelniük kell bennünket, mert csak így építhetjük az országunkat és a városunkat. Köszönöm a kiállítás megszervezését, az emlékezés értékőrzés is, tisztelgés 1848/49 előtt, tisztelgés az idén 175 éves Magyar Honvédség előtt, valamint Nyíregyháza múltja és jelene előtt, hiszen a település újra katonaváros. Ezt mi büszkén vállaljuk, s örülök, hogy ilyen sok egyenruhás van most is közöttünk – fogalmazott a város vezetője, majd így folytatta:

– Amióta a vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred megkezdte itt a működését, majd megalakult a Mikecz Kálmán Katonai Kollégium az egyetemen – a két névadó is egykoron huszártiszt volt –, ezek az erények újra feléledtek. Eddig is megvoltak, csak nem kerültek ilyen módon felszínre. Sokat tettek ezért a huszártalálkozók, az idén a honvédelmi miniszterünk is ellátogatott hozzánk. Remélem, az értékek tovább öröklődnek a fiatalokra, s Nyíregyházára mindig jellemzőek lesznek – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

Alázat és helytállás

A kiállítást dr. Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg.

– A 175 éves Magyar Honvédség születése összeforr a szabadságharccal, ami méltán a magyar történelem legdicsőbb eseményeként él emlékezetünkben. A mai gyásznapon érdemes felidézni azokat az értékeket, amiket ezek a hősök példaként elénk állítottak. A nemzet iránt érzett alázat és a hősi helytállás mellett a legfontosabb, amit megtanulhattunk, hogy a biztonságot és békét adó országért bizony tennünk kell, s mindenkor fel kell lépnünk azokkal szemben, akik meg akarnak fosztani szabadságunktól és önrendelkezésünktől – jelentette ki a politikus.

– A honvédelem ügye, mint a múltban, úgy a jeleben is, nemcsak a katonáké, hanem a haza minden polgáráé, minden magyar emberé, Nyíregyháza városa pedig különösen szép példája a katonai múlt és jelen összekapcsolásának, a honvédség és a civil társadalom összefonódásának. A helyőrség a több mint 150 éves katonai múltja során hozzájárult a város történelméhez, formálta a település arculatát, gyarapította tárgyi és szellemi örökségét – folytatta dr. Czermann János, majd napjainkra utalva kiemelte a területvédelmi ezred és a Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ szerepét és fontosságát. A jövőt építeni oktatás nélkül nem lehet, Nyíregyháza pedig e tekintetben elkötelezetten is támogatja a honvédelmi értékek közvetítését: 2021 óta a város ad otthont a Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumnak is. Nyíregyháza újra katonavárossá vált, a honvédelmi élet megélénkült a térségben, a városban a hazájuk iránt elkötelezett és elhivatott emberek élnek. A múlt és a jelen azt mutatja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nélkül nem lehet erős és ütőképes magyar honvédséget teremteni. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a kiállításhoz, ami méltó tisztelgés a 175 esztendős Magyar Honvédség előtt.