A rögtönzés műfaja lenyűgöző, de alapja a tökéletes felkészültség. Ott lehet improvizálni, ahol az előadók megbízható tudása megengedi az eltérést az ismert mintáktól. De mi van akkor, ha a profik közé amatőröket hívunk? Erre is választ kaptunk Kuthy Patrícia és Illyés Ákos (valamint a zenei hangulatfelelős, Tamás Attila) és a nézők egy részének közreműködésével a Rögtön jövünk című előadásban a Szindbád színpadán szombaton. A vendégek az érkezésükkor két kosárkában gyűjtve mondatokat adtak a színészeknek, illetve jelezni lehetett, ha valaki a színpadra is hajlandó fellépni. Tamás Attila változatos feladatokat adott a színészeknek, akik ebbe fűzték bele a kapott mondatokat, és a nézők által bekiáltott karakterekhez és helyzethez alkalmazkodva játszottak. A zenei betétekhez is kellett igazodni, de néha megszólalt a rendezői csengő, s arra azonnal kellett reagálni, és persze a színpadra lépő nézőknek is jutott a rögtönzésből. A műsor percnyi kihagyás nélkül végig fergeteges tréfákkal színezve mutatta be a kiváló színészpár kreatívitását, amit a nézők kitartó vastapssal háláltak meg.