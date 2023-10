Minden településen legyen elérhető a könyvtári szolgáltatás, még a legapróbb falvakban is! Kereken tíz évvel ezelőtt, 2013-ban alakult át a könyvtárellátási szolgáltató rendszer, ami ezt a célt szolgálja, s ami egyben előírja, hogy a vármegyei hatókörű városi könyvtárak segítsék az ötezer főnél kisebb lakosságszámú települések könyvtárainak működtetését, teremtsenek egyenlő esélyeket a kulturális javak és információk hozzáférésében. Ma már a könyvtár nemcsak a könyvek- folyóiratok kölcsönzésének színtere, hanem valódi közösségi tér, ami kulturális szerepet is magára ölt a városok, falvak életében. Író-olvasó találkozók színhelye, koncertek, kulturális események szervezője, s ahol nincs meg hozzá az infrastruktúra vagy a szakember, ott a vármegyei könyvtár besegít. Ahogyan biztosítja azt is, hogy minden évben legalább 150 kötettel gyarapodjon a kikölcsönözhető könyvek állománya még a legkisebb falvakban is. Erről az egy évtizede tartó munkáról szólt a vármegyei könyvtárosok találkozója szerdán Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Városi és Megyei Könyvtárban, ahol az elmúlt 10 évet dr. Babosi László igazgatóhelyettes vázolta fel kollégáinak. Elhangzott, 2013-ban 90 települést láttak el könyvekkel, szakmai tanácsokkal és programokkal , mára a települések száma kétszázra duzzadt, ennyi önkormányzattal működik együtt a vármegyei könyvtár.

Fotó: Pusztai Sándor

Mobil könyvtár

– Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok biztosítsanak egy önálló épületegységet erre a célra, legyen az egy művelődési házban vagy iskolában, ahol minimum egy 80 négyzetméteres helyiséget berendezhetünk könyvtárnak és elférnek a dokumentumok. Ugyanide évente minimum 4 rendezvényt is megszerveznek a munkatársaink, akik a könyvtári állományt folyamatosan gondozzák, katalógusba veszik. 2014-től elindult a guruló könyvtárunk is, egy nagy kamion teli könyvekkel, ami heti váltásban járja jelenleg is a fehérgyarmati térséget és a nyíregyházi bokortanyákat, így a 100 fő alatti településekre is eljut a könyvtárszolgáltatás. Huszonkilenc helységet járunk így körbe mintegy háromezres könyvállománnyal – mondta el lapunknak Tomasovszki Anita a könyvtár igazgatója.

Mint kiderült, például Márokpapiban reneszánszát éli a könyvtárlátogatás, szeretnek ott olvasni a helyiek, főként a gyerekek és az idősek – tudtuk meg Izsák-Veres Mónika könyvtárostól.

– Most újra belelendültek a fiatalok is az olvasásba s talán érzik, hogy az internet világára is rá lehet unni. Ezenkívül a kézműves szakkörökre, foglalkozásokra szívesen eljárnak s ha már ott vannak a könyvtárban, biztosan leemelnek valamit a polcról, 3 ezer kötet közül választhatnak. Nagyon sok tudományos könyvünk van a szakkönyvek mellett, de a szépirodalom ugyancsak kelendő, a kötelező olvasmányokat nálunk keresik a diákok, a férfiak pedig a krimik után kapnak.