– A mese sajátos és alternatív gondolkodásmód. Megtanít arra, hogy kilépjünk a megszokott világunkból, és újraalkossuk önmagunkat. Minden mese abból a valóságból táplálkozik, amiben a mesemondó él. Minden népmese a közösséget reprezentálja, és általános üzenet hordoz. A mesék a mesemondók sorsát is megmutatják, mint ahogy majd látjuk Erdész Sándor mesemondóinak az esetében is. Találunk a mesében valóságértelmezést is, vagyis a mesemondó megmutatja önmagát a mesében. A mesének van társadalomtudományi jelentősége is. A mese torlódó hagyomány – magyarázta a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Társadalomtudományi Tanszék egyetemi tanára, majd bővebben is bemutatta Ámi Lajos meséit.