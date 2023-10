Több évtizede szoros kapcsolatban áll japán kórusokkal, zenei szakemberekkel és oktatási intézményekkel a Nyíregyházi Cantemus Kórus. Az együttműködési lehetőséggel élnek is a távol-keleti ország együttesei, a YAEI Középiskola diákjai már hosszú idő óta, pontosan 2007 óta minden ősszel, rendszerint októberben vendégeskednek Nyíregyházán. Ez a hagyomány nem szakadt meg az idén sem, most is megérkeztek a kóruscsaládhoz a YAEI Középiskola diákjai, akik énekesként, az iskola kórus tagjaiként és egyénileg hangszeres előadóként hangversenyeket is adnak a városban. A japán fiatalok azonban tanulnak is Nyíregyházán, ugyanis hangszeres órákat tartanak nekik a magyar zenetanárok: a több mint 20 zongorista mellett rezes és fafúvós, ütős valamint vonós hangszeres és magánénekes növendékek tanulnak 3 napig Nyíregyházán. A japán vendégek két koncertet adnak a városban. Az első október 6-án, pénteken lesz 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. A koncerten fellép a japán középiskola kórusa és több hangszeres diákja. A koncert házigazdája a Cantemus Fiúkórus. A második hangversenyt október 7-én, szombaton tartják 18 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály-termében. Ezen a rendezvényen is a kórus tagjai és a hangszeres diákok szerepelnek. A koncert házigazdája a Cantemus Gyermekkar.