Két egészen ellentétes zenei műfaj rajongóinak is felejthetetlen élményt kínál szombaton Nyíregyháza. Magyarország jazzvilágának egyik legizgalmasabb, legkiemelkedőbb kvartettje lép színpadra a Chloé New Yorkban étteremben 20 órakor. Balázs József (zongora), Lakatos Pecek Krisztián (nagybőgő), Balázs Elemér (jazzdob) és Komjáti Áron (gitár) közreműködésével igényes zenei utazást nyújt a Balázs Elemér Quartet.

Néhány utcával arrébb pedig a keményebb stílus rajongói rázhatják a fejüket a Battles in the East Vol. II. minifesztiválon. Helyi, debreceni és püspökladányi metálbandák (Angerseed, Huntswille Holiday, Die Be Killed, Kabinláz, Smoulder Heaven) zúznak a színpadon a Club Hollywoodban.