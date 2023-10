Igazi kincsekre bukkanhatnak

Akik ott voltak, jól tudják azt, amit a pince falán függő szlogen is hirdet: az új könyvnek illata, míg a réginek zamata van. Így gondolja ezt Makai Mária is, aki visszatérő látogatója a garázsvásároknak. – Kölcsönözni is szoktam, ám ami igazán érdekel és fontos, az jobb, ha a saját gyűjteményem része, s nem kell visszaszolgáltatnom. Több ládányi könyvem van, de sosem lehet elég belőlük, bármikor találok helyet egy újabb szépirodalmi kötetnek. Nem vagyok válogatós, a hazai és a világirodalom egyaránt érdekel, van olyan könyv, ami több kiadásban is gazdagítja az otthoni „könyvtáramat” – mesélte Makai Mária, akitől azt is megtudtuk, a garázsvásár nyújtotta élmény nem csupán a könyvek „zamatáról” szól. – A vadászat öröme éppolyan izgalmas és érdekes, mint maga a kötet, amire rábukkanok. Ide nem lehet konkrét listával érkezni, pont az a lényeg, hogy váratlan és meglepő legyen a folyamat. Az is előfordul, hogy valamelyik könyv másnak is megtetszik, és „meg kell küzdeni” egy adott darabért – mesélte.

Sínen mozgatható polcok

A tapasztalt könyvforgatók mellett a legkisebbeknek, a leendő olvasóknak is tartogatott érdekességeket a megyei könyvtár: hétfő délelőtt kisiskolások egy csoportja kereste fel az intézményt, hogy a pincétől a padlásig bejárhassák azt, és olyan termekbe is beleshessenek, amik máskor rejtve maradnak az avatatlan szemek előtt. Uray Melinda gyermekkönyvtáros, a könyvtárbemutató vezetője lapunknak elmondta, a Pincétől a padlásig program rendkívül népszerű, mindenkinek tetszenek a raktár sínen mozgatható polcai, vagy éppen zöld háttérrel is rendelkező stúdió, aminek segítségével nevezetes helyszínekre is repíthetők a látogatók – legalábbis egy fotó erejéig.

– Különleges köteteket is megnézhetnek, olyanokat, amelyeket máskor nem vehetnének a kezükbe, legyen szó a legrégebbi, 1751-ben kézzel íródott kötetünkről, vagy éppen a néhány centiméteres minikönyveinkről – mesélte a gyermekkönyvtáros.

Egy darabka történelem

Uray Melindától azt is megtudtuk, sok gyermek érdeklődik az olvasóterem és a könyvkölcsönzés menete iránt is, belőlük lesznek a könyvtár jövőbeni olvasói. – Persze mindig az a legérdekesebb, ami máskor tilos, így a többség a pincét kedveli a legjobban. A legrégebbi könyvünk egy 1751-es országgyűlési jegyzőkönyv, mégis sokak figyelmét leköti. Kézzel, rendkívül míves betűkkel vetették papírra a szavakat, és a számítógépen nevelkedett fiataloknak az is gyakran feltűnik, hogy milyen szépen szerkesztett táblázatokat és összegzéseket tartalmaz – mindezt alapos munkával, mindenféle szerkesztőprogram nélkül alkotta meg a szerző. Ez egy darabka történelem, és bár az iskolások tanulnak e kor sajátosságairól, teljesen más ezt megfogható formában megtapasztalni. Szintén a történelmünk egy darabja a Nyírvidék című helyi lap, melynek egyik 1914-es lapszámát mutatjuk meg a látogatóknak. Ez a cím - oldalon foglalkozik a szarajevói merénylettel, és azt is érdekes megnézni, hogy a mai újságokhoz hasonlóan rengeteg reklám borítja az oldalakat. Van, ami a múltba repít – gondolok itt a kézzel rajzolt írógépreklámra –, míg egy másik hirdetés néhány részlettől eltekintve akár egy mai újságban is szerepelhetne, ugyanis már több mint 100 éve is előszeretettel reklámozták a gyógyszereket – engedett betekintést a kulisszák mögé Uray Melinda.