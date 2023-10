A jubileum jegyében szólaltak meg a dalok a napokban a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában megrendezett hangversenyen is. A koncert után beszélgettünk Szabó Soma Liszt-díjas karnaggyal a különleges hangversenyről, ugyanis két olyan szerzemény is felcsendült, amit 40 szólamra írt Thomas Tallis és Gyöngyösi Levente. Mint a karnagy beszélgetés során elmondta, hosszú és fáradtságos munkával, rengeteg energiával tanulták meg Gyöngyösi Levente művét, ami Nyíregyházán most hangzott el először, vagyis nyíregyházi ősbemutatót hallhatott a közönség. Pár éve Budapesten már felcsendült ez a Cantemus Vegyeskarnak írt szerzemény, de akkor más vezényelte. Úgy érzi, a zeneszerző egy olyan bakancslistás művet írt, amit mindenkinek hallania kell egyszer. A beszélgetés során szó volt arról is, milyen érzés számára, hogy a jubileumi koncertsorozatra visszatérnek az egykori kórustagok is. Természetesen a karnagy beszélt a közeljövő terveiről, munkáiról is.