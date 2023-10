Minden évben október 6-án ünnepi műsorral emlékezik meg a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete és tanulóifjúsága az aradi vértanúkról. Így volt ez idén is: színvonalas műsorral tisztelegtek a hősök emléke előtt. A felkészítő tanárok Tóthné Papp Beáta, Nagy-Bus Annamária és Takácsné Rajtik Piroska voltak, a 3. b osztály diákjainak jelmezét varrta, s a zászlókat készítette Durbák Éva. Duliczki Tamás a hangosításért felelt, s Vastag Hédi 10. c osztályos diák énekét kísérte. A műsorban a 3. b, a 6. a, a 7. c, a 8. a és 10. c diákjai szerepeltek.

Forrás: Forrás: facebook.com/eotvos.nye