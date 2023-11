Aki a vármegyei könyvtárban jár, mindenképpen gyalogoljon fel a 3. emeletre, a társalgóban ugyanis bejárhatja Szabolcs-Szatmár- Bereget. Pontosabban hetven települést, mégpedig képeslapok segítségével. Ezeken megjelenik többek között a csarodai templom, egy régi fülesdi kút, a székely hadosztály kocsordi emlékműve, egy szamoskéri falunap vagy egy ópályi aratófesztivál is. Valamennyi Erdélyi Ferenc nevéhez kötődik: az elmúlt három évtized alatt 120 településről készített képeslapokat, amiket most egy albumban is kiadtak.