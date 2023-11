Szemerkélő esőben hajtottak fejet az 1944-ben málenkij robotra elhurcoltak emlékművénél péntek délelőtt Nyíregyházán az Északi temetőben.

– Tragikus napként vonult be Nyíregyháza történelmébe november másodika, hiszen 79 évvel ezelőtt a Vörös Hadsereg katonái 2300 városlakót tereltek össze és vittek el kényszermunkára. Rájuk emlékezünk – azokra, akik az elnyomó hatalom áldozatai lettek, de tisztelettel adózunk a hazatérők előtt is, akik közül sokan még ma is köztünk lehetnek. Ők azok, akik ezekben a pillanatokban is hordozzák a málenkij robot fájdalmát – mondta emlékező beszédében dr. Kovács Ferenc.