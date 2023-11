Az idén is remek filmekkel és elgondolkodtató történetekkel várja a mozirajongókat az Európai Art Mozi Nap, amelyet Európa-szerte több száz filmszínházban rendeznek meg november 12-én, vasárnap. A határokon átívelő esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik fontosságára és az európai filmművészet sokszínűségére. A programban résztvevő mozik ezen a napon fesztiváldíjas filmkülönlegességek premier előtti vetítésével várják a közönséget. Az idei filmkínálatban a Cannes-i Arany Pálmát elnyert alkotástól Berlinben, Velencében díjazott drámákon és spanyol fekete komédián át a dán családi animációs filmig izgalmas új európai koprodukciók szerepelnek, de két új magyar film is bemutatkozik. A programhoz a nyíregyházi Krúdy Gyula Art Mozi is csatlakozott.