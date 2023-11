A képek magukért beszélnek

– Azért nem szeretnék bővebben szólni a kiállított fotókról, mert magukért beszélnek – ezt mondta Csutkai Csaba fotóművész, aki egy gyerekkori emlékét osztotta meg a hallgatósággal.

– Még olvasni sem tudtam, amikor az édesapám megmutatott egy könyvet, Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombullásig című kötetét, amiből később nagy sikerű film is készült és ami elrejtett bennem egy tudat alatti késztetést, hogy egyszer majd fotózással szeretnék foglalkozni. Ezek a képek, amiket most látunk, nem azért különlegesek, mert nagyon drága fényképezőgépekkel készültek: ennél sokkal fontosabb az alkotójuk alázata, amivel el tudtak mélyülni egy adott témában. Amikor a múzeumokban festményeket nézünk, akkor sem azon gondolkodunk, hogy milyen technikával készültek, hanem hogy milyen a végeredmény, s hogy milyen hatást gyakorolnak ránk – fogalmazott.

Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa azt mondta, gyönyörű természetfotók nem csak egzotikus helyeken készülhetnek, egyedi felvételeket csinálhatunk akár egy, a szobánkban lévő virágról vagy a vetési varjakról is – ehhez nem kell más, csak kreativitás. – Az eszköz ehhez ma már mindenkinek ott van a zsebében, s a díjazott alkotások között is találunk olyat, aminek a készítője nem fényképezőgépet használt – tette hozzá.