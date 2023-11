Fenntartható szemlélet

– Nagyon örültünk, hogy Nyíregyházára látogatott egy ilyen fontos témát feszegető kiállítás, ezért már az elsők között szerettük volna megtekinteni a diákokkal, nehogy véletlenül lemaradjunk róla. A tárlatra ötödikes diákokkal érkeztünk, mivel az alsó tagozatosok mellett a felsősöknek is nagyon fontos, hogy a birtokában legyenek a fenntarthatóságról szóló ismereteknek. A kiállítás anyagából később tanulmányaik során is profitálhatnak, ugyanis a tárlaton megjelenik a víz vagy éppen a levegő témája, és mindez a kémiaórákon is hasznos lehet a jövőben – tudtuk meg a pedagógustól, aki azt is elárulta, a mostani diákoké a jövő, nekik is gondoskodniuk kell a Föld megóvásáról, hogy felnőttként egy élhetőbb környezetet tudhassanak a magukénak.

– Ők már úgy nőnek fel, hogy szinte mindennap hallanak valamit a környezetvédelemről, nagyon fontos, hogy a szavak mellett a tettekkel is találkozzanak. Éppen ezért az iskolánkban rendszeresen tartunk különféle kézműves programokat, melyek keretében a gyerekek szelektív hulladékból készíthetnek hasznos tárgyakat. Emellett természetes, hogy az intézményben mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot, sőt gyermeknapot sem rendezünk meg anélkül, hogy valahogy ne jelenjen meg a fenntarthatóság témaköre. Az alkotás mellett az elméleti tudásra is nagy hangsúlyt fektetünk, így a rendezvényeinket környezetvédelmi totókon, rejtvényeken, játékos feladatokon mérheti össze a tudásukat a fiatalok. A kézműves alkotások ugyanakkor a környezet védelme mellett egyéb, pedagógia szempontokból is fontosabb: fejlesztik a kreativitást és a diákok finommotorikus készségeit is – hívta fel a figyelmet Kiss-Juhász Krisztina.

Rájöttek, cselekedni kell

– A környezetvédelem és a fenntarthatóság valóban egy nagyon „divatos” téma manapság, de ezen túllépve ne feledkezzünk meg arról, hogy mennyire időszerű e területekről beszélni napjainkban – ezt már Lázár István, a Váci Mihály Kulturális Központ közművelődési szakembere mondta el lapunknak. Mint azt kiemelte, nem csupán Európában, hanem talán az egész bolygón eljutott már odáig az emberiség, hogy elgondolkodott azon, mennyire nem fenntartható az az életmód, amit jelenleg folytatunk.

– Bár egy kicsit fáziskésésben van az emberiség e tekintetben, és sokszor mondják a szakemberek, hogy az utolsó vagy éppen az utolsó utáni órában vagyunk, még mindig nem késő cselekedni. Ez a kiállítás is erre erősít rá. Felhívja a jelen és a jövő generációinak figyelmét arra, hogy a talaj, a víz, a levegő, az élővilág mennyire rossz állapotban van, és mennyi mindent tehetünk – vagy éppen tehetnénk – azért, hogy ezen javítsunk. A Játékos Tudomány elnevezésű vállalkozás több témakörben is utaztat kiállításokat hazánkban, és úgy gondoltuk, nagyon fontos és hasznos lenne, ha a környezetvédelemről szóló tárlatukat is elhoznák ide, Nyíregyházára – tette hozzá Lázár István, aki abban bízik, az ötnapos tárlat ideje alatt sok iskolás csoport, családok, esetleg baráti társaságok keresik majd fel a tárlatot.

Több korosztályt szólít meg

– Az interaktivitás egy kulcsfontosságú szempont, hiszen a mai gyerekek érdeklődését már másképp kell felkelteni, mint ahogy azt tették néhány évtizede. Itt a mindent a szemnek és a kéznek elv érvényesül, persze vannak írásos anyagok is a kiállításon, de ezek is rendkívül színesen jelennek meg a tablókon. Az ügyességi, illetve logikai játékok több oldalról világítják meg az adott problémakört, s a tapasztalatok azt mutatják, kiválóan működik ez a módszer – hangsúlyozta a közművelődési szakember, akitől azt is megtudtuk, a kiállítás a gyerekek több korosztályát is megszólítja.

– Egyes részei már a nagycsoportos óvodások figyelmét is felkeltik, míg más elemek a kisiskolásoknak, megint mások a középiskolásoknak szólnak. Mindenki megtalálhatja a maga korosztályának szóló tárlatelemet, de legtöbb anyag egyértelműen a kisiskolásoknak szól – tudatta szerkesztőségünkkel Lázár István.