Várhatóan az év vége színházi slágere lesz Budapesten a Mozart életéről szóló Amadeus, amelyet a Vígszínház tűz műsorra. A premiert a kamaraszínpadon, a Pesti Színházban tartják november 25-én.

A produkció létrehozásában vármegyénkből származó két kulcsszereplő is részt vesz: a rendező, Hegedűs D. Géza – a darabban a Császári Opera igazgatójának szerepét is ő játssza – és a jelmeztervező, a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában tanult, Rómában diplomázott és évek óta a filmfővárosban, Los Angelesben alkotó Pintér Anina, aki a szereplők varázslatos rokokó öltözékét megálmodta.

Már a finisben vannak

– Az elmúlt két évben a legtöbb időnket az olaszországi otthonunkban töltöttük, így nem volt nehéz eleget tenni a magyarországi hívásnak; két hónapig Budapesthez köt a munkám, most itt lakik az egész családom – mondta a Kelet-Magyarország kérdésére Pintér Anina.

– Már a finisben vagyunk, hamarosan lesz a közönség előtti nyílt próba. A lehetőségre az előadás díszlettervezője, Pater Sparrow látványtervező hívta fel a figyelmem, akivel már korábban is dolgoztuk együtt. Harminchárom öltözetet terveztem, és a helyszínen részt veszek azok elkészítésében is.

– Nagy kihívás, mert ismert előzmények vannak – folytatta –, ugyanis Peter Shaffer forgatókönyvéből – amelyen a mi színházi előadásunk is alapul – Milos Forman Amerikában hasonló címmel rendezett filmje 1985-ben nyolc Oscar-díjban részesült, és világszerte sok színházi bemutató volt már, 2006-ban Tasnádi Csaba rendezésében például Nyíregyházán is. Hegedűs D. Gézával nagyon jó együttműködni, mert a színpadra állítás minden fázisát ismeri, tapasztalt művész, és alkotótársait – miután egyeztettük elképzeléseinket – hagyja önállóan dolgozni.

Nem ismernek lehetetlent

– Minden jelmezemet kedvelem – tette hozzá Pintér Anina –, de ha ki kell emelni néhányat, Amadeus kék bársonyöltönye, Salieri házi köntöse, Mozart feleségének különböző alkalmakon viselt öltözete a rokokó világába kalauzolja a nézőt, ezek különösen közel állnak hozzám. Több különleges minőségű anyagot Olaszországból hozattunk, hogy az 1700-as évek divatját hitelesen adhassuk vissza – megfizethető áron. Csak elismeréssel tudok szólni a Vígszínház jelmezkészítőiről, akik nem ismernek lehetetlent. Izgalommal várom a premiert! Marik Sándor