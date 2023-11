A magyar nyelv napjához igazodva kezdődött Csengerben, a városi művelődési központ szervezésében a XIX. Nemzetközi Őszi Meseszüret elnevezésű mesemondó verseny. Az öt napon át tartó megmérettetésen közel kétszáz gyerek adott számot tudásáról. A vetélkedésre a határ túloldaláról is érkeztek versenyzők: Csenger testvérvárosából, Kovásznáról, illetve Szatmárnémetiből is, és a helyi, valamint a térségben lévő iskolák, óvodák is részt vettek a megmérettetésen. Összesen tizenhat településről jöttek óvodások és iskolások.

A szervezők azt kérték a versenyfelhívásban, hogy az indulók készítsenek rajzot az általuk elmondott meséről, így sok szép illusztráció született az ügyes kezű gyerekek jóvoltából, melyekből hamarosan kiállítás nyílik. A rendezvényt a csengeri önkormányzat támogatta.