Megjelent a Texas Tourist zenekar The First Five című lemeze. A nyíregyházi banda a Bulldog Caféban mutatja be friss korongját november 11-én, szombaton este nyolctól. A Texas Tourist azonban nem egyedül érkezik, ismét csatlakozik hozzájuk a Dirty Lyle Brothers is, akikkel az idén utoljára állnak közösen színpadra. A buli ingyenes.