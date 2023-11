Bíró Lajos csaknem napra pontosan 85 éve szabadalmaztatta a golyóstollat, ami alapjaiban alakította át az írást - emelte ki a rendezvény központi gondolatát Szepessy Béla grafikus, a Nyíregyházi Egyetem tanára. Az írás mellett a rajzra is hatással volt a találmány, ennek szellemében kértek be majd tucatnyi képzőművésztől alkotásokat, amik közt volt, aminek kiömlött kávé foltja volt az alapja, de olyan is akadt, ami csak laza vonalakból indult és állt össze képpé. Mindenki rajzol, és a tankönyvben is nyoma maradt az iskolában ennek a fantáziát megmozgató tevékenységnek. Talán érdemes lenne mindezek alapján hagyományt teremteni a golyóstoll alkotások éves tárlatával. Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke csatlakozott a tanár úr által elmondottakhoz, és mosolyogva idézte fel, hogy az iskolában csakugyan a könyvek lapjainak sarkában kis rajzok mutatták meg a gyermek játékos alkotókedvét.