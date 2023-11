A takaros beregi kis falu több meglepetéssel is szolgál annak, aki még nem járt itt, de azoknak is, akik néhány éve már meglátogatták. A látványtárak kiállított tárgyai nemcsak a régi paraszti élet iránt érdeklődők számára élmény, de a cserepek, régi lámpák, egyházi tárgyak, régi fegyverek és más hadtörténelmi emlékek kedvelőinek is.

Azért látványtár, mert a múzeumi törvény alapján a múzeum gyűjtőkörrel kell, hogy rendelkezzen. Ez a létesítmény pedig a meglévő kiállítási tárgyain kívül nem gyűjt mást, tudományos kutatómunkát nem végez. Mindezek miatt a múzeum nevet nem viselheti. Fenntartása, bemutatása, őrzése és nyitva tartása az önkormányzat felelőssége.

Az első látványtár udvarán vámos bódé és sorompó várja a látogatót. Az udvaron és az épületben pedig különösen gazdag gyűjtemény mutatja be a méhészkellékeitől a tiszta szobán, ágyúgolyón és más had-, és vámtörténeti tárgyakon át a kenyérsütési és szövés-fonási eszközökig.