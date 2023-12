Nehezen képzelhető el, hogy 150 éve még elevenen élt Csengerben egy mára már elfeledett népszokás, mely a karácsonyi ünnepekhez kötődött. Ez a hagyomány, a bábtáncoltató Csengeri Betlehem néven ismert, melyet pár éve lelkes amatőrökből álló csengeri Szivárvány Színház néhány éve többször is bemutatott. A csapat utódja, a Drámanók Gyermekszínház folytatni óhajtja ezt a hagyományt, s a jövő karácsonyra már látható lesz.

A Csengeri Betlehemest–mely egyébiránt Csenger Értéktárában előkelő helyen áll - Szathmáry Károly csengeri származású újságíró gyűjtötte szülővárosában, s Gyulai Pál a Magyar Népköltészeti Gyűjtemény I. kötetében meg is jelentette 1872-ben. Kár, hogy a szövegben előforduló énekeket kottázva nem ismerhetjük meg.

A Csengeri Betlehemes igen régi gyökerekkel bíró, archaikus népi dramatikus népi játék volt, tipikus szatmári bábtáncoltató betétekkel, s ugyanakkor a betlehemes játék minden formakincsét magában hordozza. Érdekesség benne, hogy a szövegben sajátos csengeri kifejezések is elhangzanak, sőt egy halandzsaszerű román szöveg is van benne, mely így hangzik: „Aderesku, dobretácsku silágycipó, simeleg hús, három ittze bor belém csúsz!”

A Csengeri Betlehemes nem túl népes szereplőgárdát mozgat. Egyik főszemély az Angyal, „tiszta fehér ruhában, fején egy czukor süveg, arannyal bevonva, a Huszár: katonai egyenruhában, Kis juhász, öreg juhász, aki a Betlehemben lévő bábokat leginkább a komolyabb részletek előadásakor tánczoltatja”

Végezetül néhány szó Szathmáry Károlyról, a Csengeri Betlehemes összegyűjtőjéről, aki nélkül ez az archaikus néphagyomány a feledés homályába veszett volna. Szathmáry Károly (1847- 1885) Csengerben született, holtáig szorosan kötődött ide. Debrecenben lett az Debrecen- című újság főszerkesztője, később az Ébresztő lapot szerkesztette. Volt a maga korában nagy port felvert felségsértési pere, melyért 1 és fél év börtönt szenvedett. Sírja az egykori debreceni Kossuth utcai temetőben állt.

Szathmári Károly szüleinek szürkegránit sírköve a csengeri köztemetőben a Ravatalozó közelében áll.

Fábián László

etnográfus