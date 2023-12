– Részletesen írt a szerelmeiről, de neveket soha nem említett, a kutatások szerint pedig a meg nem nevezett hölgyek között lehetett Szemere Krisztina is. Ahogy én látom, a köztük lévő kapcsolat ennél jóval összetettebb volt. Lehetett szerelem, akár még kölcsönös is, de az biztos, hogy nem léptek át egy bizonyos határt. Krisztina ösztönzően hatott rá, szerette és nagyon tisztelte Kölcseyt, aki, miután a nő meghalt, két írásában is megemlékezett róla, s leírta, mennyi mindent köszönhet neki – mondta Onder Csaba, aki úgy véli, a darab sikerének egyik titka, hogy új oldaláról mutatja be a költőt, a musicalben ugyanis a humoros Kölcsey jelenik meg, aki például szívesen ironizált a műveiben, s aki még fanyalgott is azon, hogy a derék magyarok nem értik az iróniát, és a szatírát, aminek az egyik kiváló darabja, a Felelet a mondolatra éppen Pécelen született, s Szemere Pállal közösen írták. – Tekintettel a kedvező fogadtatásra, jövőre is folytatódik az előadássorozat és az már biztos, hogy január 22-én, a magyar kultúra napján, a Himnusz születésnapján Mátészalkán ismét bemutatják.