A vármegyei könyvtár kamaratermében a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle legújabb lapszámát mutatta be hétfőn Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, dr. Karádi Zsolt, a szemle főszerkesztője, dr. Babosi László szerkesztő, illetve Marik Sándor, a Kelet-Magyarország egykori főszerkesztő-helyettese, aki 20 éve dolgozik a szemlénél, és jövő márciusban tölti be a 80. életévét. Marik Sándor az egyesült államokbeli Washingtonból jelentkezett be a világhálónak köszönhetően.