Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán szerelmét mutatja be Barna László és Básti Andrea Filmszakadás című előadása. Az életrajzi elemekkel átszőtt, érzelmes drámát a művészek korábban több alkalommal is telt ház előtt mutatták be Nyíregyházán, a nézők pedig január 31-én 18 órától a Korona Hotelben ismét láthatják a darabot.