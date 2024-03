Kiemelt stratégiai együttműködést kötött Magyarország és Törökország, az erről szóló dokumentumot Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn írta alá Budapesten. A magyar kormányfő a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ez a diplomácia nyelvén a legszorosabb baráti, testvéri és politikai együttműködést fejezi ki.

A két ország a Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli az egy éven át tartó és mindkét országban pezsgő magyar-török kulturális évaddal.

A tárgyalásokon ott volt Fehérgyarmatról dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő is, a Magyar-Török Baráti Csoport elnöke, a Bölcsek Tanácsának tagja.

– Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hívott meg a találkozójára és a tárcaközi megállapodások aláírására a Török Köztársaság energiaügyi, kereskedelmi, ipari és technológiai minisztereivel. Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatásának apropója a török-magyar kulturális évad kezdete, a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének századik évfordulója. Ez azért is fontos, mert ez volt az első nemzetközi szerződés, amelyet Törökország alapítása után aláírt. Az utóbbi tíz évben, rendszeressé váltak a közös kormányülések és a magas rangú találkozók. Közben 2018-ban Magyarország a Türk Tanács, most már Türk Államok Szervezete megfigyelő tagja lett, újabb fórumokkal egészült ki az amúgy is szoros kapcsolat – reagált megkeresésünkre dr. Tilki Attila.

– Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd egy friss megállapodás alapján, amelynek nyomán jövő évtől megindulhat a törökországi földgáz vásárlása - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a török energiaügyi, ipari és kereskedelmi miniszterekkel folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy

Törökország szerepe jelentősen felértékelődik, miután a földgázvásárlás jövő évi megindításával tranzitországból forrásországgá is válik. Együttműködés indul emellett a bértárolással, az infrastruktúra-fejlesztéssel, illetve a megújuló energiák, a hidrogén felhasználásával kapcsolatban is.