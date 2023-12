A tanév kezdetétől új fenntartója lett az intézménynek (a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség), így aztán a 25 éves, jubileumi rendezvény meghívóján immár a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola elnevezés szerepelt. A szeptemberi szerződéskötéskor elmondták az illetékesek, hogy sokat remélnek az együttműködéstől. Három hónap távlatából hasonlóképpen vélekednek: érdemes volt elindulni a közös úton.

Hasonlóan gondolkodnak

– Az iskola profilja nem változott. A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola olyan értékrendet képvisel, ami nagyon fontos a mai világban. A kezdetek óta az egyik telephelynek számít a Jókai Mór Református Általános Iskola. A presbitérium felelősségteljes döntésénél nem volt vita: a személyes tapasztalatok, a családi kötődések mellett az igényesség, a nemzetmegtartó erő is sokat nyomott a latba. A kölcsönösség, az értékmegőrzés és az azonos gondolkodás is összeköt bennünket – mondta dr. Gaál Sándor esperes.

A Váci Mihály Kulturális Központ kiállítóterében a Retrospektív 25 elnevezésű képzőművészeti kiállításon sok-sok festmény, rajz, maszk vagy éppen kalap dicséri a diákok keze munkáját, és természetesen jár az elismerés a felkészítő tanáraiknak is.

– A nagyobbik lányom alkotásai is a tárlat részei – mutatott Dorka szembetűnő műveire Román István vármegyei főispán. – A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységét régóta figyelemmel követem, és az a meglátásom, hogy kimagasló tevékenységet folytat: a hagyomány, a kultúra megőrzése és gyarapítása a küldetése. Nem csoda, hogy most is nagyon sok gyermek pallérozódik náluk. Akik megfordultak náluk, egyénenként hírvivői a régi és a modern magyar kultúrának, amiből óriási erőt lehet meríteni a hétköznapok során.

Megteltek a széksorok a Váci Mihály Kulturális Központban

Fotó: Gazdag Mihály

Stabil alap a szülői háttér

– Számunkra egy nagy lehetőséget, kihívást jelentett az iskola megalapítása 25 évvel ezelőtt. Azóta folyamatosan bővült a tevékenységi körünk és a létszámunk is. A kezdeti 400-hoz képest most 1660 tanulóval büszkélkedhetünk – jegyezte meg Demarcsek Zsuzsa iskolaigazgató. – Nemcsak Nyíregyházán, hanem több környező településen is vannak telephelyeink. A kiállítással és a maratoni hosszúságú, jubileumi gálaműsorral szeretnénk méltó módon összefoglalni, hogy milyen sok művészeti ág jeles képviselőire vagyunk büszkék. Mindehhez hozzájárul a szülői háttér, ez teremt stabil alapot a pedagógusok és az óraadók csupa szív munkájához.

– A Nyírség Táncegyüttesből négyen vettünk részt posztgraduális képzésen 1997–99 között a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Akkoriban derült ki, hogy lehet alapítani művészeti iskolát a tánc területén is. Régi vágyunk vált valóra a Nyíregyházi Magán Alapfokú Művészeti Iskola létrejöttével. Több nevünk is volt azóta, közben felvettük Vásárhelyi László nevét, aki meghatározó személyisége volt az ország folklórjának – jegyezte meg Demarcsek György iskolaalapító.

A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola minőségi munkájának bizonyítéka, hogy harmadik alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Mérai táncosok is felléptek

A VLRAMI–Nyírség-gálaműsorban táncosok, zenészek és színjátékosok léptek színpadra telt ház előtt. Közreműködött a 25 évvel ezelőtti iskolaalapítás fő inspirálója, a Nyírség Táncegyüttes, valamint az erdélyi Kalotaszeg nevezetes falujának, Mérának testvériskolai csoportja, a Cifra Táncegyüttes is.

A tartalmas, sodró lendületű műsort megtekintette többek között a rendezvény fővédnöke, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkár is.