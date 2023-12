A Legénybúcsú című közönségkedvenccel búcsúztatják az évet a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban december 31-én, vasárnap 19 órától. A bohózatok mesterének tartott Georges Feydeau és Rejtő Jenő csúfondáros szelleme lebeg a kitűnő, fordulatos komédia felett, mely garantáltan önfeledt, igazi kikapcsolódást nyújt minden korosztálynak. Örökzöld vígjátéki témákat boncolgató játék ízig-vérig mai köntösben – a szórakozás elkerülhetetlen.

Simon, a fiatal orvos élete nagy napja előtt áll: megházasodik. Természetesen ez lehet pozitív vagy tragikus fordulat is (ahogy vesszük), ám az új élet küszöbén Simonnak is kijár az, ami minden jobb sorsra érdemes vőlegénynek: a legénybúcsú. Legalábbis így gondolja ezt Simon legjobb barátja és kollégája, Alex, aki igyekszik is feledhetetlenné tenni a szabadság utolsó estéjét. Egy szállodai szobában készülnek a fergeteges eseményre, s a kreatív cimbora be is szerez mindent, ami ilyenkor dukál: egy készséges call girlt, ajzószereket… A sors azonban még Alexnél is nagyobb rendező, hamarosan a feje tetejére állít mindent, s a két jóbarát kapkodhatja a fejét a hurrikánra emlékeztető történésektől, váratlan szituációktól és vendégektől. Klasszikus bohózati helyzetek és fordulatok váltják egymást, tűzijátékszerű poénok robbannak, alaposan megdolgoztatva ezzel a nézői rekeszizmokat is.

Az előadás érdekessége, hogy a darabot Szente Vajk, a stílus szakavatott mestere ezúttal íróként jegyzi, a rendező pedig Nagy Sándor, aki a korábbi bemutatón Simont alakította.