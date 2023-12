Főleg történelmi témájú írások olvashatók a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle most megjelent idei 3. számában. Ízelítő a tartalomból: Reszler Gábor történész a II. Világháború 1941. évi eseményei között kalauzolja az olvasót; bemutatja, milyen presztízsharcok befolyásolták a harctéri eseményeket. Szabó Csaba, Szemán László, Véghseő Tamás tanulmányai a görögkatolikus egyház fennmaradásért folytatott küzdelmét mutatják be három különböző időszakban. Takács Tibor megyénkben szolgáló evangélikus lelkészek 1960-as évekbeli politikai megfigyelését ismerteti. Különlegesség Szabó Sándor gitárművész, zenekutató tanulmánya, amelyben keleti őseink klasszikus zenéjének nyomába eredt. Marik Sándor interjújában a nyíregyházi születésű Simon Judit független filmalkotót mutatja be, aki – többek között – az 1848/49. évi szabadságharc két hős tábornokáról, Görgey Artúrról és Klapka Györgyről készített nagysikerű portré-dokumentumfilmeket. Végh Antal író születésének 90. évfordulója alkalmából özvegyével beszélgetett a szerző és kért nyilvánosság elé eddig nem került fényképeket, illetve egy kevésbé ismert, kordokumentumértékű novellát, amelyet a folyóirat legfrissebb száma közöl.

Fotó: TR