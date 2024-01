Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

19 óra: Életrevalók, nagyszínpad, Vasvári bérlet

Philippe, a dúsgazdag arisztokrata férfi nyaktól lefelé megbénult egy ejtőernyős baleset következtében. Mivel ezután kénytelen kiközösítettként élni, kifejleszt magában egyfajta éleslátást, mellyel felméri a társadalmat, annak minden visszásságával, gondjával-bajával együtt. Állandó otthoni ápolásra szorul, szigorú napirenddel, ám a legtöbb gondozójelölt legkésőbb egy hét múlva fejvesztve menekül tőle. A börtönből frissen szabadult Driss is a jelentkezők között van – őt szociális helyzete miatt vetette ki magából a társadalom. Philippe felfedezi a kettejük közti hasonlóságot, látszólag különböző helyzetük ellenére is: mindkettőjüknek elölről kell kezdeni az életüket, és mindketten „érinthetetlenek” a társadalom szemében. Az Életrevalók a két világból kitaszított férfi minden előzetes várakozást felülíró barátságának igaz története, melyből a 2011-ben készült francia filmadaptáció hatalmas nemzetközi siker után mára kultikussá vált. A szórakoztató és érzékeny történet azonban sok izgalmas meglepetéssel szolgál színházi feldolgozásában is.

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: Álmaid hőse, amerikai horror-vígjáték. Nicolas Cage egy zseniális, a kritikák szerint Oscar-érdemes alakítással gúnyolja ki a társadalmunk kulturális stigmáit, felejthetetlenül szórakoztató módon.

18.50: Cicaverzum, magyar romantikus vígjáték. A harmincéves Fáni (Törőcsik Franciska) menekül a szerelemtől, hiszen ha megtetszik neki egy férfi, azonnal a halálát vizionálja. Környezete hiába próbálja összehozni valakivel, ő inkább a magányt választja, és a munkájára koncentrál. Amikor egy napon egy rejtélyes fekete Macska kezd el udvarolni neki, akinek a búgó hangját (Patkós Márton) csak ő hallja, minden megváltozik. Fáni annyira a Macska hatása alá kerül, hogy azt is elhiszi, ez az igaz szerelem. A szokatlan románc egyre különösebb fordulatokat vesz, mígnem Fáni a manipulatív Macska miatt olyan mélyre kerül, hogy majdnem mindent elveszít, ami addig fontos volt neki. De vajon mit szól a „tündérmeséhez” Mihály (Polgár Csaba), a macska sármos gazdája?