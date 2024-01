A Demecseri Rétközi Hagyományőrző Pendelyes és a Dombrádi Menyecske Néptánccsoportok meghívására az elmúlt hétvégén Demecserbe látogatott a Varga Zoltán László–András Katalin Bíborka táncoktató páros Méráról.

A népművészetéről, népviseletéről, táncairól és zenéjéről ismert falu a közép-erdélyi Kalotaszeg egyik leghíresebb települése; Kolozs megyében, Kolozsvártól északnyugatra, 14 kilométerre található. A Nádas-mente azon szakaszát, amelyen Méra is fekszik, Cifra Kalotaszegnek is nevezik, utalva a nők a tájegység többi részén szokásosnál is díszesebb viseletére. A legényes itt éri el fejlődésének csúcsát, s nagy teret ad a táncbéli individualizmusnak. A lassú és sebes csárdás (avagy szapora) Mérán motívumgazdagabb, s jellemzője a „leány emelve ugratása”, akárcsak az, hogy a lakodalmi kísérő, a hérészés verbunkzenéjére időnként legényeseznek. Szintén gyönyörű tánca a rendnek a forgatós – írja honlapján a Rubicon Intézet.

– András Katalin Bíborka és Varga Zoltán László azért érkeztek Demecserbe, hogy kezdő és haladó szinten bevezessék a hagyományőrző táncosok apraját-nagyját a mérai táncok világába, de énekek és csujogatások tanulása, valamint rögtönzött viseletbemutató is színesítette a programot – tudatta lapunkkal Szalkayné Szénégető Krisztina. A demecsei néptánccsoport művészeti vezetője 2015-ben, a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyen, felkészítői minőségben ismerkedett meg és kötött barátságot a vendég táncoktató páros férfitagjával.

Viszonozzák a látogatást

– A helyi Mérai Cifra Néptáncegyüttessel sikerült a döntőig eljutnia, majd 2017-ben a Kalotaszeg Legénytársulattal a néptáncegyüttes kategória győztesei lettek. Már nyolcadik alkalommal szervezték meg társaival a Kalotaszegi Ifjúsági Néptánctábort, ahol 235 résztvevőből 170 gyermek érkezett hozzájuk a környező falvakból. Rendszeresen szervez táncházakat és versenyeket, emellett a már világszerte ismertté vált Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik főszervezője. A 2020-as világjárvány okozta bezártság alatt sem tétlenkedett, létrehozta FolkOtthon elnevezésű Facebook-oldalát és YouTube-csatornáját, ami az online néptánc- és népdaltanulás meghatározó felületévé vált. A táncosaim között is vannak rajongói, folyamatosan követik a munkásságát – árulta el Krisztina, aki rendkívül hálás a mérai művészeknek, hogy eljöttek hozzájuk táncot oktatni. A kétnapos kurzus végén megígérték, hogy amit lehet, viszonozzák a látogatást.