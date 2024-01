Különleges helyet foglal el dr. Bihari Albertné könyvespolcán a londoni székhelyű British Publishing House Ltd. gondozásában megjelent „Magyarország sikeres személyiségei” című, magyar nyelvű életrajzi lexikon 2023-as kiadása. Ez nem csupán a több mint ezer oldalas, bőrkötésű, aranyozott szélű bibliapapírra nyomott British Enciklopédia elegáns, tekintélyt parancsoló küllemének köszönhető, hanem gazdag és személyre szóló tartalmának is. Aktuális podcast-vendégünk, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosa, igazgatóhelyettese, gyermekrészleg csoportvezetője, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára arról is beszélt, hogy miként lehet bekerülni az exkluzív kiadvány lapjaira?