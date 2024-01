A fehérgyarmati színházlátogatók a vígjátékoktól eltérően egy különleges előadás részesei lehettek a közelmúltban: a Déryné Társulat: Szemet szemért című darabját tekinthették meg a helyi művelődési házban az érdeklődők.

Már önmagában a nem mindennapi díszletelemek is felkeltették a vendégek figyelmét, nem beszélve az egyedi atmoszférát teremtő előadásról. A művet mondhatjuk kriminek avagy színpadi thrillernek is, a lényeg, hogy a nézők egy gyilkosság ügyében történő nyomozás részesei lehettek, amit a színészek zseniális játékán kívül az érzékekre ható fény- és hangjátékokkal színesítettek a technikusok.

Ebben a felgyorsuló világban a megszokott lendületes előadások mellett ez az egyedülálló mű – amely megmozgatta a nézők fantáziáját, s amelyben fontos elemként szolgált még csak a pillanatnyi csend is – üdítően hatott a nézőkre, akik hatalmas tapssal jutalmazták meg a színészek játékát. Egy-egy mélyebb jelenetnél szinte a levegő is megfagyott a teremben, hiszen a színészek teljesen átadták magukat a szerepnek, s a fájdalmat, a szenvedést is kiválóan érzékeltették a színpadon. Emellett megjelent a darabban a humor is, s több látványos elemmel is színesítették az előadást, melyre a belépés a Déryné program keretein belül díjtalan volt – tájékoztatta szerkesztőségünket Fecske László.