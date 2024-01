A régi török időket idézhették fel és a török életérzésből is kaptak ízelítőt a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI azon tanárai és diákjai, akik a közelmúltban az Erasmus + KA122 program keretében mobilitási találkozón vettek részt Törökországban az ottani Inegöl Doğa Koleji Általános és Középiskola szervezésében.

Színes kerámiák és selymek

– A semmi esetre sem rosszkedvű török projektkoordinátor, Hakan Dal kalauzolásával felfedezhettük az egykori oszmán és bizánci birodalom történelmi emlékeit Inegöl, Iznik, Bursa és Isztambul városaiban – tájékoztatta szerkesztőségünket Leszkoven Beáta projektkoordinátor.

– Iznikben történelmi időutazáson vehettünk részt, amikor a 11. századi fajanszművesség gyárainak romjait szemlélhettük meg és a jellegzetes díszes, színes festésű kerámiákban gyönyörködhettünk. Megtekinthettük a niceai Hagia Sophia bizánci templomát is, amit I. Justinianus császár építtetett a város központjában a 6. században, itt ült össze a második niceai zsinat. Bursa városában a történelmi selyemút utolsó állomásán mehettünk végig, ahol olyan selyemszőnyegek és szövetek gyártása folyt, amelyek a világ palotáit, különösen az oszmán időszakban a Topkapit díszítették.

– Isztambulban olyan történelmi és építészeti emlékek látványával gazdagodhattunk a bizonyos napszakokban felhangzó adzán dallama mellett, mint a Hagia Sophia, a Kék Mecset és a Topkapi Palota. Lehetőségünk adódott a Galata-toronyból körpanorámaként megcsodálni a várost és a Boszporuszt. A torony nemcsak fontos helytörténeti múzeumként működik, de a 17. században az egyik első „repülős” erről a toronyról rugaszkodott el, hogy a saját maga által gyártott szárnyakkal átrepülje a Boszporuszt. A mi csapatunk, ha nem is repülve, de hajón átszelte a Boszporuszt, ami két kontinenshez, Európához és Ázsiához is tartozik – folytatta az élménybeszámolót Leszkoven Beáta.

Miniállatkert, gyógynövénykert

A magyar fiatalok a török és a francia partneriskolák tanulóival egy európai színvonalú digitális, angol és francia nyelvű munkafüzet megalkotásán dolgoznak, a projekt témájának a víz fenntarthatóságát választották. Éppen ezért az is céljuk volt, hogy minél több természeti helyre eljussanak és a munkafüzethez anyagot gyűjtsenek.

Voltak tengerparton, az Uluabat-tónál, az Oylat-vízesésnél, valamint tanulmányozták és dokumentálták az Iznik-tó élővilágát is. A rögzített anyagokból és mintákból növény- és állathatározót készítenek, a hazahozott vízmintákból a víz összetételét és minőségét vizsgálják. A munkafüzet az Apáczai-iskola magyar–francia két tanítási nyelvű osztályaiban is hasznos tananyag lesz a francia nyelvű természetismereti órákon.

– Kapcsolatba kerültünk egy olyan iskolával is, ami egy erdő közepén helyezkedik el. Az igazgatónő is örül a közös projektmunkának, ugyanis a mi iskolánkhoz hasonlóan az övék is ökoiskolaként működik. A közös munkánk során a fenntarthatósággal kapcsolatos jó gyakorlatokat is átvehetünk tőlük, így például az iskolához tartozó miniállatkertet és gyógynövénykertet – tette hozzá befejezésül Leszkoven Beáta.