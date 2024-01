Elvett, majd visszaadott hit

Egészen különleges hangulatot varázsolt a Móricz Zsigmond Színház falai közé a Frankenstein, ami örök érvényű kérdéseket boncolgatott: beavatkozhatunk-e a teremtés folyamatába, játszhatunk-e emberként Istent? És ha igen, milyen árat fizetünk érte?

A Kapj el, ha tudsz! főhősét, Frank Abagnale-t ehhez hasonló morális kérdések nemigen nyomasztották, sőt! Zseniális húzásaival nagyon sokat nyert, ám amire igazán vágyott, azt elveszítette. Nos, a pénzügyekkel kapcsolatban a Delila férfi főszereplőjének, Virág Lászlónak sem lehetett oka panaszra, ám hamar rá kellett jönnie, hogy a vaskos takarékkönyv önmagában nem garancia a boldog házasságra – felesége és fiatal szeretője más-más módszerekkel harcolt a kegyeiért.

A Güllenbe érkező öreg hölgy a múltjával vívott csatát, bosszúja pedig a nézők csontjáig hatolt. Mert ahogy az idő haladt, úgy vált mindenki eszközzé a kezében, s úgy fogyott el a darab végére a lelkiismeret. Az Életrevalók viszont visszaadta azt, amit a Dürrenmatt-dráma elvett: az emberekbe vetett hitet. A szemünk előtt tért vissza az élet egy magát szánalmasnak tartó, reményvesztett férfiba, köszönhetően egy fiatal fiúnak, aki saját magáról gondolta ugyanezeket. Nemcsak e két úr, de két hölgy, Maggi és Lillemor kapcsolata is nehezen indult, ám az egymásrautaltságuk végül barátságot hozott nekik. A Családi játszmák végén viszont elmaradt a felszabadult öröm: aki a darabban feltett, nehéz kérdésekkel önmagát is szembesíti, sokat tanulhat Francis és Edith családjától.

Közönségkedvencek

Volt persze nevetés is: a Bolha a fülbe egy végeláthatatlan kacaj, sok-sok félreértéssel, még több jó poénnal és kiváló alakításokkal, de a gyerek­előadások – Pinokkió, Bogyó és babóca, Micimackó a Pagony utca 100-ban – is gyorsan a közönség kedvencei lettek – s igaz ez minden előadásra. Mert a színház 2023-ban is lenyűgözte, elvarázsolta a közönséget, a nyíregyházi teátrum pedig hű volt önmagához, és a mögöttünk hagyott évben is meghálálta sok ezer nézője bizalmát. SZA