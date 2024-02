Kelemen Róbert, Cégénydányád polgármesterének nevéhez nem kisebb projektek köthetők, mint az Adj’Isten Szatmárban, vagy a Legyen malacod, és minden gondolata Szatmár körül forog. Folyamatosan azon dolgozik, hogy hogyan lehetne a térség turizmusát, kultúráját, az ott élők helyzetét javítani. Nagy futball rajongó is, képes több ezer kilométert utazni a magyar válogatott meccseiért, de nagyon szeret kerékpározni is. Most pedig már saját, különleges kávéja is van Szatmárnak. Elmeséli, hogy hogyan alakult ki az egyedi ízvilágú kávé, hányféle kávét kellett megkóstolni, és hogy milyen eljárással készült el a Szatmári Kotyogós. A podcast beszélgetésből kiderül, hogy Szatmár miért annyira különleges hely, milyen az igazi cégénydányádi vendégszeretet, a szatmári életérzés, milyen sokszínű ez a gyönyörű vidék, és hogy milyen lehetőségeket rejt a térség. Kelemen Róbert nemcsak őrzi és ápolja a szatmári értékeket, kultúrát, hanem tesz is azért, hogy mindenkihez eljusson az, hogy ez a vidék mennyire különleges.