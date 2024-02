Az életünket tettük fel a Talambára, és azt hiszem, joggal lehetünk büszkék arra, amit elértünk. Magyar ütőegyüttesként elsőként léptünk fel Afrikában, Liszt-díjat kaptunk, s elismert művészek lettünk – aligha gondoltuk ezt 25 éve, amikor egy pincében elkezdtünk együtt zenélni. A mai napig szeretjük ezt csinálni, és egymást is inspiráljuk – annak idején, még főiskolás korunkban sem volt ez másként. Soha nem fogyunk ki az újabb és újabb ötletekből, és ha van a titoknak nyitja, akkor ez az – így fogalmazott podcast-adásunkban a Talamba Ütőegyüttes vezetője, Zombor Levente, akivel a most szombati nyíregyházi koncertjükről is beszélgettünk.